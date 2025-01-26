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Ежедневная загадка из Zoo на 26-27 января решена

Евгения Воскресенская
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Игроки узнали ответ на загадку дня из Zoo на 26-27 января.

Загадка дня в Zoo 26-27 января.

Верный ответ: Skunk

Что такое Zoo

Zoo — игра, популярная среди любителей кликеров. Здесь каждый может принимать участие в разнообразных активностях и рассчитывать на щедрый аирдроп, ведь предыдущий проект X Empire от тех же разработчиков можно назвать вполне успешным.

Майнинг токенов Zoo закончится 31 января — у игроков в запасе всего несколько дней, чтобы проявить себя в качестве управляющего виртуальным зоопарком.

Что такое загадка дня в Zoo

Загадка дня — одна из предлагаемых разработчиками активностей, которые приносят прибыль на ежедневной основе. 1000 единиц корма для животных можно получить, если ввести правильное название животного в поле для ответа.

Как ввести загадку дня в Zoo

Поскольку кликер встроен в Telegram, следует начать с запуска мессенджера. Затем останется только запустить бот Zoo, выбрать иконку «Задачи», пролистать открывшийся список и найти «Загадку дня». Ответ вводится только на английском языке.

Нейросетевой арт. Ребус дня в Zoo на 26-27 января уже разгадан игроками

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