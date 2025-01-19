Найдена отгадка для загадки дня в Zoo на 19-20 января

Раскрыто решение для ежедневной загадки в Zoo на 19-20 января.

Загадка дня в Zoo 19-20 января.

Правильный ответ: Bee

Что такое Zoo

Zoo — встроенный в Telegram кликер. Игрокам предлагается выступить в роли владельца зоопарка: ухаживать за животными, покупать новых и участвовать в активностях, которые приносят корм. А в конце пользователей ждет аирдроп, в рамках которого авторы начнут распределять токены — их количество будет зависеть от уровня аккаунта.

Что такое загадка дня в Zoo

Угадывайте, о каком животном идет речь, и получайте заслуженные 1000 единиц корма — они потребуются для развития виртуального зоопарка.

Как решить загадку дня в Zoo

Действие загадки ограничено во времени: нужно успеть ввести ответ до 19:00 следующего дня. Также важно помнить, что отгадка засчитывается только на английском языке. Чтобы ввести ответ, нужно выбрать раздел «Задачи» и запустить «Загадку дня» — поле для ввода находится рядом с вопросом.