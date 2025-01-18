Загадка дня в Zoo на 18-19 января получила верный ответ
Ежедневная загадка из Zoo на 18-19 января решена.
Правильный ответ: Tasmanian Devil
Что такое Zoo
Zoo — кликер, авторы которого будут распределять токены между игроками на основе достижений. Игрок может прокачиваться, развивая виртуальный зоопарк и принимая участие в разнообразных активностях.
Что такое загадка дня в Zoo
Как правило, авторы кликера предлагают отгадать название животного, которое подходит под описание. Правильный ответ приносит 1000 единиц корма для обитателей зоопарка.
Как решить загадку дня в Zoo
Если не хочется искать решение загадки самостоятельно, его всегда можно погуглить — готовые ответы появляются уже в первые 5-10 минут после обновления активности. Затем останется только запустить бот Zoo в Telegram, выбрать раздел «Задачи» и кликнуть на «Загадку дня». Ответ вводится в свободное поле на английском языке.