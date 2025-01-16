Появился ответ на ежедневную загадку в Zoo на 16-17 января
Публикуем ответ на загадку дня из Zoo на 16-17 января.
Загадка дня в Zoo 16-17 января.
Правильный ответ: Wood frog
Что такое Zoo
Еще один кликер, который привлек внимание многих пользователей. В игре нужно следить за животными и развивать зоопарк. Внутриигровую валюту здесь можно заработать, выполняя задания. Одним из них и является ежедневная загадка.
Что такое загадка дня в Zoo
Вам предлагается прочитать описание какого-либо животного и угадать, к кому это описание относится. Название животного записывается на английском языке.
Как ввести загадку дня в Zoo
Чтобы ввести ответ, достаточно запустить кликер в Telegram, поискать кнопку «Задачи» и найти в списке активность «Загадка дня». Ответ будет действовать ровно сутки с 19.00 16 января по 19.00 17 января.
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