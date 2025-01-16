Появился ответ на ежедневную загадку в Zoo на 16-17 января

Публикуем ответ на загадку дня из Zoo на 16-17 января.

Загадка дня в Zoo 16-17 января.

Правильный ответ: Wood frog

Что такое Zoo

Еще один кликер, который привлек внимание многих пользователей. В игре нужно следить за животными и развивать зоопарк. Внутриигровую валюту здесь можно заработать, выполняя задания. Одним из них и является ежедневная загадка.

Что такое загадка дня в Zoo

Вам предлагается прочитать описание какого-либо животного и угадать, к кому это описание относится. Название животного записывается на английском языке.

Как ввести загадку дня в Zoo

Чтобы ввести ответ, достаточно запустить кликер в Telegram, поискать кнопку «Задачи» и найти в списке активность «Загадка дня». Ответ будет действовать ровно сутки с 19.00 16 января по 19.00 17 января.