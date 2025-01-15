Найден ответ на загадку дня в кликере Zoo 15-16 января
Загадка дня в кликере Zoo 15-16 января получила решение.
Правильный ответ: Mimic Octopus
Что такое Zoo
Новый проект от авторов X Empire (Musk Empire) предоставляет пользователям возможность ощутить себя владельцами зоопарка — пусть и виртуального.
По сути это старый добрый кликер, где нужно выполнять задания, участвовать в активностях и прокачиваться, чтобы получить как можно больше токенов во время аирдропа.
Что такое загадка дня в Zoo
Это несложный вопрос, связанный с животными. Каждый день авторы кликера придумывают новую загадку, чтобы пользователям было не скучно. Да и 1000 единиц корма точно лишними не будут.
Как ввести загадку дня в Zoo
Последовательность шагов такова: запускаете Telegram, находите приложение Zoo через поиск, тапаете на кнопку «Задачи» и выбираете «Загадку дня». Не забывайте, что ответ принимается на английском языке.