Найден ответ на загадку дня в кликере Zoo 15-16 января

Загадка дня в кликере Zoo 15-16 января получила решение.

Загадка дня в Zoo 15-16 января.

Правильный ответ: Mimic Octopus

Что такое Zoo

Новый проект от авторов X Empire (Musk Empire) предоставляет пользователям возможность ощутить себя владельцами зоопарка — пусть и виртуального.

По сути это старый добрый кликер, где нужно выполнять задания, участвовать в активностях и прокачиваться, чтобы получить как можно больше токенов во время аирдропа.

Что такое загадка дня в Zoo

Это несложный вопрос, связанный с животными. Каждый день авторы кликера придумывают новую загадку, чтобы пользователям было не скучно. Да и 1000 единиц корма точно лишними не будут.

Как ввести загадку дня в Zoo

Последовательность шагов такова: запускаете Telegram, находите приложение Zoo через поиск, тапаете на кнопку «Задачи» и выбираете «Загадку дня». Не забывайте, что ответ принимается на английском языке.