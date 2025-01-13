Обнаружено решение для загадки дня из Zoo на 13-14 января

Загадка дня из Zoo на 13-14 января была решена.

Загадка дня в Zoo на 13-14 января.

Правильный ответ: Ostrich

Что такое Zoo

Виртуальный зоопарк в Telegram от авторов X Empire (Musk Empire) — пользователи ухаживают за животными, расширяют свои владения и надеются на эйрдроп.

Что такое загадка дня в Zoo

Если найти ответ на несложный вопрос, который обновляется каждый день в 19:00 по Москве, то можно получить 1000 единиц «корма» — внутренней валюты приложения.

Как ввести загадку дня в Zoo

Зайдите в игру, тапните по кнопке «Задачи», а затем — по пункту «Загадка дня». Введите правильный ответ на английском языке и заберите награду.