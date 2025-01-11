Найден ответ на загадку дня в кликере Zoo 11-12 января

Загадку дня в кликере Zoo 11-12 января разгадали за считанные минуты.

Загадка дня в Zoo 11-12 января.

Ответ: Hyena

Что такое Zoo

Zoo — еще один кликер, изюминка которого — возможность управлять виртуальным зоопарком и зарабатывать токены. Казалось бы, в последнее время популярность кликеров резко сошла на нет, так почему Zoo заслуживает доверия? Все просто: его авторы сделали X Empire (Musk Empire), который показал себя гораздо лучше злополучного «Хомяка».

Что такое загадка в Zoo

Это вопрос, ответ на который связан с каким-либо животным. За участие в этой активности пользователи получают в награду виртуальный корм, который необходим виртуальным обитателям зоопарка.

Как ввести ответ на загадку в Zoo

Сделать это можно в несколько кликов: открываете Telegram, запускаете кликер, находите раздел с заданиями и выбираете нужную активность. Ответ заполняется на английском языке, а вопрос обновляется каждый день в 19:00 по Москве.