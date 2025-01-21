Игроки разгадали загадку дня в Zoo на 21-22 января
Назван правильный ответ на загадку дня из Zoo на 21-22 января.
Загадка дня в Zoo 21-22 января.
Правильный ответ: Honeybee
Что такое Zoo
Разработчики X Empire (Musk Empire) решили создать новый проект, где придется следить не за развитием бизнеса, а за животными в виртуальном зоопарке — и, разумеется, дожидаться эйрдропа.
Что такое загадка дня в Zoo
Ежедневно игра задает несложный вопрос, связанный с животными — правильный ответ на него принесет сразу тысячу единиц корма.
Как ввести загадку дня в Zoo
Запустите игру и перейдите в меню «Задачи». Там следует выбрать пункт «Загадка дня». Введите правильный ответ на английском языке до 19:00 по Москве и получите награду.
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