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Сегодня, 19:20

Игроки разгадали загадку дня в Zoo на 21-22 января

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Назван правильный ответ на загадку дня из Zoo на 21-22 января.

Загадка дня в Zoo 21-22 января.

Правильный ответ: Honeybee

Что такое Zoo

Разработчики X Empire (Musk Empire) решили создать новый проект, где придется следить не за развитием бизнеса, а за животными в виртуальном зоопарке — и, разумеется, дожидаться эйрдропа.

Что такое загадка дня в Zoo

Ежедневно игра задает несложный вопрос, связанный с животными — правильный ответ на него принесет сразу тысячу единиц корма.

Как ввести загадку дня в Zoo

Запустите игру и перейдите в меню «Задачи». Там следует выбрать пункт «Загадка дня». Введите правильный ответ на английском языке до 19:00 по Москве и получите награду.

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