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Сегодня, 10:17

Ребус дня из Zoo на 29-30 января уже разгадан игроками

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Найдена разгадка для ребуса из Zoo на 29-30 января.

Ребус дня в Zoo на 29-30 января.

Правильный ответ: Wombat

Что такое Zoo

Очередная игра в Telegram, за создание которой отвечали авторы X Empire (Musk Empire). Игрокам предстоит развивать собственный зоопарк, ухаживать за животными и накапливать внутреннюю валюту в ожидании эйрдропа.

Что такое ребус дня в Zoo

Хотите заработать 1000 единиц корма для животных? Решите несложную визуальную загадку прямо внутри игры. Ребус дня обновляется ежедневно в 10:00 по Москве.

Как ввести ребус дня в Zoo

Запустите игру. Нажмите на кнопку «Задачи» в главном меню, а затем — на кнопку «Ребус дня». Введите правильный ответ на английском языке и получите награду. Фаза майнинга в Zoo закончится уже 31 января, поэтому фанатам игры лучше не пропускать оставшиеся ребусы и загадки.

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