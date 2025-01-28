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Сегодня, 10:20

Раскрыт правильный ответ на ребус дня из Zoo на 28-29 января

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Появился правильный ответ для ребуса дня в Zoo на 28-29 января.

Ребус дня в Zoo на 28-29 января.

Правильный ответ: Alpaca

Что такое Zoo

Виртуальный криптозоопарк прямо в Telegram от создателей X Empire (Musk Empire). Хотите успеть к эйрдропу, поторопитесь, до окончания фазы майнинга остались считаные дни.

Что такое ребус дня в Zoo

Не самая сложная шарада, в которой зашифровано название того или иного животного. Если разгадать ее, то можно получить 1000 единиц корма для своего зоопарка.

Как ввести ребус дня в Zoo

Запустите Zoo в Telegram и нажмите кнопку задачи. Теперь остается только нажать на «Ребус дня» и ввести правильный ответ на английском языке. Ребус обновляется ежедневно в 10:00 по московскому времени.

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