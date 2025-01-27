Ребус дня в Zoo на 27-28 января получил верный ответ

Раскрыт ответ на ребус дня в Zoo на 27-28 января.

Ребус дня в Zoo на 27-28 января.

Верный ответ: Sparrow

Что такое Zoo

Zoo — встроенный в Telegram кликер, пользователи которого преследуют одну цель — заработать как можно больше токенов. Период майнинга скоро подходит к концу, так что лучше почаще участвовать в ежедневных активностях — таких как загадка дня или ребус дня.

Что такое ребус дня в Zoo

Это визуальная загадка, за решение которой игроки получают 1000 единиц корма. Этот корм пригодится для животных — в рамках игры нужно развивать виртуальный зоопарк.

Как ввести ребус дня в Zoo

Иконка «Задачи» легко находится в приложении. Далее следует отыскать в списке «Ребус дня» и ввести ответ на английском языке, как показано на картинке выше.