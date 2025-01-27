Ребус дня в Zoo на 27-28 января получил верный ответ
Раскрыт ответ на ребус дня в Zoo на 27-28 января.
Ребус дня в Zoo на 27-28 января.
Верный ответ: Sparrow
Что такое Zoo
Zoo — встроенный в Telegram кликер, пользователи которого преследуют одну цель — заработать как можно больше токенов. Период майнинга скоро подходит к концу, так что лучше почаще участвовать в ежедневных активностях — таких как загадка дня или ребус дня.
Что такое ребус дня в Zoo
Это визуальная загадка, за решение которой игроки получают 1000 единиц корма. Этот корм пригодится для животных — в рамках игры нужно развивать виртуальный зоопарк.
Как ввести ребус дня в Zoo
Иконка «Задачи» легко находится в приложении. Далее следует отыскать в списке «Ребус дня» и ввести ответ на английском языке, как показано на картинке выше.
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