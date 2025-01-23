Раскрыт ответ на ежедневный ребус из Zoo на 23-24 января

Ребус дня из Zoo на 23-24 января получил правильное решение.

Ребус дня в Zoo на 23-24 января.

Правильный ответ: Caribou

Что такое Zoo

Новая игра в Telegram от авторов X Empire (Musk Empire). Расширяйте свой виртуальный зоопарк, ухаживайте за животными и ждите аирдроп.

Что такое ребус дня в Zoo

Каждый день в 10:00 по московскому времени в игре обновляется несложная визуальная шарада, правильное решение которой принесет награду.

Как ввести ребус дня в Zoo

Сначала зайдите в игру, затем — в меню «Задачи». Выберите в нем пункт «Ребус дня», введите правильный ответ на английском языке и получите 1000 единиц корма для животных.