Игроки нашли ответ для ребуса дня из Zoo на 22-23 января

Обнаружен ответ для ребуса дня в Zoo на 22-23 января.

Ребус дня в Zoo на 22-23 января.

Правильный ответ: Bison

Что такое Zoo

Симулятор зоопарка прямо в Telegram от разработчиков X Empire (Musk Empire). Расширяйте свои владения, кормите виртуальных животных и ждите эйрдроп.

Что такое ребус дня в Zoo

Каждый день в 10.00 по Москве игрокам предлагают угадать новое животное. Те, кто с этим справятся, получат награду во внутренней валюте игры.

Как ввести ребус дня в Zoo

Запустите Zoo и нажмите кнопку задачи. После этого выберите пункт «Ребус дня», введите правильный ответ на английском языке и получите 1000 единиц корма для животных.