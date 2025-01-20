Разгадан ежедневный ребус из Zoo на 20-21 января

Найдено решение для ребус дня из Zoo на 20-21 января.

Ребус дня в Zoo на 20-21 января.

Правильный ответ: Gibbon

Что такое Zoo

Авторы X Empire (Musk Empire) решили сделать новую игру в Telegram — на этот раз о зоопарке. Впрочем, дожидаться эйрдропа все равно придется, но перед этим игрокам предлагают не вести бизнес, а ухаживать за животными.

Что такое ребус дня в Zoo

Ежедневно в 10.00 по московскому времени разработчики обновляют несложную визуальную загадку, за правильный ответ на которую можно получить внутреннюю валюту приложения.

Как ввести ребус дня в Zoo

Запустите Zoo в Telegram и нажмите на кнопку «Задачи». После этого выберите пункт «Ребус дня», введите ответ на английском языке и получите 1000 единиц корма для животных.