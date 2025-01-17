Ежедневный ребус из Zoo на 17-18 января получил разгадку
Найдено правильное решение для ребуса дня в Zoo на 17-18 января.
Правильный ответ: Penguin
Что такое Zoo
Всегда хотели заниматься виртуальным зоопарком? Разработчики X Empire (Musk Empire) воплотили эту мечту, создав очередную криптоигру. В ожидании эйрдропа игрокам предлагают ухаживать за животными и расширять территории зоопарка.
Что такое ребус дня в Zoo
Ежедневно в игре обновляется несложная загадка-ребус, ответ на которую принесет 1000 единиц корма для животных.
Как ввести ребус дня в Zoo
Откройте приложение и тапните по кнопке «Задачи». После этого найдите пункт «Ребус дня», выберите его и введите правильный ответ на английском языке. Ребус обновляется каждый день в 19:00 по московскому времени.
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