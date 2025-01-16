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Найден ответ на ежедневный ребус в Zoo на 16-17 января

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Ребус дня из Zoo на 16-17 января оказался разгадан.

Ребус дня в Zoo на 16-17 января.

Правильный ответ: Otter

Что такое Zoo

Telegram-игра, за созданием которой стоят разработчики X Empire (Musk Empire). Вы — владелец зоопарка, вам предстоит расширять его и ухаживать за животными. Предполагается, что самые усердные игроки будут вознаграждены в ходе эйрдропа.

Что такое ребус дня в Zoo

Каждый день в 10:00 по Москве в игре появляется новая загадка-ребус, связанная с животными. Разгадайте ее — и получите награду.

Как ввести ребус дня в Zoo

Запустите игру и перейдите в меню «Задачи». Затем выберите пункт «Ребус дня», введите правильный ответ на английском языке и забирайте 1000 единиц корма для животных.

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Найден ответ на загадку дня в кликере Zoo 15-16 января

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