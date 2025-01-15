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Сегодня, 10:15

Удалось разгадать ежедневный ребус в Zoo на 15-16 января

Евгения Воскресенская
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Раскрыт ответ на ребус дня из Zoo на 15-16 января.

Ребус дня в Zoo на 15-16 января.

Правильный ответ: Badger

Что такое Zoo

Разработчики X Empire (Musk Empire) создали новый проект — теперь не на тему бизнеса, а о виртуальном зоопарке. В ожидании аирдропа нам предлагают ухаживать за животными и расширять свои владения.

Что такое ребус дня в Zoo

Каждый день в 10:00 по московскому времени обновляется несложная визуальная шарада. Если разгадать ее, то можно получить в награду 1000 единиц корма для животных.

Как ввести ребус дня в Zoo

Откройте игру в Telegram, щелкните на кнопку «Задачи» и введите правильный ответ на английском языке.

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