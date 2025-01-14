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Сегодня, 10:15

Названа разгадка ежедневного ребуса в Zoo на 14-15 января

Евгения Воскресенская
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Обнаружена разгадка ребуса дня в Zoo на 14-15 января.

Правильный ответ: Cheetah

Что такое Zoo

Проект от авторов X Empire (Musk Empire) побуждает пользователей не заниматься виртуальным бизнесом, а ухаживать за животными и расширять собственный зоопарк. «Приманка» все та же — аирдроп.

Что такое ребус дня в Zoo

Разгадайте несложную шараду, связанную с животными, введите ответ на английском языке и получите в награду тысячу единиц корма для своих питомцев.

Как ввести ребус дня в Zoo

Откройте приложение в Telegram и найдите кнопку «Задачи». Затем выберите вариант «Ребус дня» и введите ответ. Ребус обновляется ежедневно в 10:00 по московскому времени.

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