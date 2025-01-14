Названа разгадка ежедневного ребуса в Zoo на 14-15 января
Обнаружена разгадка ребуса дня в Zoo на 14-15 января.
Правильный ответ: Cheetah
Что такое Zoo
Проект от авторов X Empire (Musk Empire) побуждает пользователей не заниматься виртуальным бизнесом, а ухаживать за животными и расширять собственный зоопарк. «Приманка» все та же — аирдроп.
Что такое ребус дня в Zoo
Разгадайте несложную шараду, связанную с животными, введите ответ на английском языке и получите в награду тысячу единиц корма для своих питомцев.
Как ввести ребус дня в Zoo
Откройте приложение в Telegram и найдите кнопку «Задачи». Затем выберите вариант «Ребус дня» и введите ответ. Ребус обновляется ежедневно в 10:00 по московскому времени.
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