Найден ключ к ежедневному ребусу в Zoo на 13-14 января

Разгадан ребус дня в Zoo на 13-14 января.

Ребус дня в Zoo на 13-14 января.

Правильный ответ: Hyena

Что такое Zoo

Очередная «тапалка» в Telegram, созданная авторами X Empire (Musk Empire). В ней игроку предлагают открыть собственный виртуальный зоопарк, ухаживать за животными и готовиться к эйрдропу.

Что такое ребус дня в Zoo

Не хватает корма для животных? Решите простой ребус и получите сразу 1000 единиц. Ребус обновляется каждый день в 10:00 по Москве.

Как ввести ребус дня в Zoo

Запустите игру и войдите в меню «Задачи». Затем нажмите кнопку «Ребус дня» и введите правильный ответ на английском языке.