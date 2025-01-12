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Сегодня, 10:10

Подобран ключ к ежедневному ребусу из Zoo на 12-13 января

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Найдено решение для ребуса дня в Zoo на 12-13 января.

Ребус дня в Zoo на 12-13 января.

Правильный ответ: Camel

Что такое Zoo

Виртуальный зоопарк из Telegram от создателей X Empire (Musk Empire) — здесь нужно ухаживать за животными, расширять свои владения и дожидаться эйрдропа.

Что такое ребус дня в Zoo

Хотите заработать 1000 единиц «корма»? Решите несложную визуальную загадку, введите правильный ответ и заберите награду.

Как решить ребус дня в Zoo

Откройте приложение и нажмите кнопку «Задачи». В открывшемся меню нужно найти пункт «Ребус дня» и ввести в появившееся поле ответ на английском языке. Ребус обновляется ежедневно в 10:00 по московскому времени.

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