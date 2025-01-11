Техно
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 10:10

Обнаружена разгадка для ежедневного ребуса в Zoo на 11-12 января

Евгения Воскресенская
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Появилось решения для ребуса дня из Zoo на 11-12 января.

Ребус дня в Zoo на 11-12 января.

Правильный ответ: Vulture

Что такое Zoo

Криптовалютная игра в Telegram от авторов популярной X Empire (Musk Empire) предлагает своей аудитории заняться виртуальным зоопарком. Чем он будет больше, тем выше будут шансы при аирдропе.

Что такое ребус дня в Zoo

Каждый день разработчики загадывают простенькую визуальную шараду, а игроки ее отгадывают. Те, кто найдет решение и введет его в игре, получат 1000 единиц «корма для животных».

Как ввести ребус дня в Zoo

Запустите игру. В ней понадобится найти меню «Задачи», а в нем — кнопку «Ребус дня». Введите правильный ответ на английском языке и получите награду. Обновляется ребус в 10:00 по Москве.

Читайте также
Перспективы Армении на вступление в ЕС крайне слабы. И вот почему
Черные ящики самолета Jeju Air прекратили запись за четыре минуты до крушения
Голевое безумие, 12 секунд восстания и травма лучшего вратаря КХЛ. Что случилось в матче «Локомотив» - «Спартак»
Овечкин и Костомаров стали спортсменами 2024 года по опросу ВЦИОМ
Умерла народная артистка РФ Евгения Добровольская
Джокович заявил, что его отравили свинцом и ртутью в Мельбурне в 2022 году
Популярное видео
Почему «Авангард» стал так много забивать
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Ларионов сдержал обещание и Кубок Дружбы в Туле
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Неужели Россия сыграет на ближайшем ЧМ?
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Торпедо» может не попасть в плей-офф
«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Яковлев продлил контракт, Рябкин уже забивает в Америке
«Вегас» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги первой половины регулярки КХЛ
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Ковальчук, Шумаков и другие хоккеисты без работы
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Загадка дня в кликере Zoo на 10-11 января разгадана

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости