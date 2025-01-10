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Сегодня, 10:10

Найдена разгадка для ребуса дня в Zoo на 11-11 января

Евгения Воскресенская
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Обновлен ежедневный ребус в Zoo на 9-10 января.

Ребус дня в Zoo на 10-11 января.

Правильный ответ: Scorpion

Что такое Zoo

Новый проект от авторов X Empire (Musk Empire), в котором можно построить виртуальный зоопарк и населить его животными.

Что такое ребус дня в Zoo

Чтобы получить 1000 единиц «корма для животных» — можно попробовать разгадать несложную графическую загадку и ввести правильный ответ. Ребус обновляется ежедневно в 10:00 по Москве.

Как ввести ребус дня в Zoo

Зайдите в игру в Telegram, тапните по меню «Задачи», а потом — по кнопке «Ребус дня». Разгадайте его самостоятельно или же воспользуйтесь готовым решением, и получайте награду.

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Найдена разгадка для загадки дня из Zoo на 9-10 января

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