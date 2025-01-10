Найдена разгадка для ребуса дня в Zoo на 11-11 января
Обновлен ежедневный ребус в Zoo на 9-10 января.
Ребус дня в Zoo на 10-11 января.
Правильный ответ: Scorpion
Что такое Zoo
Новый проект от авторов X Empire (Musk Empire), в котором можно построить виртуальный зоопарк и населить его животными.
Что такое ребус дня в Zoo
Чтобы получить 1000 единиц «корма для животных» — можно попробовать разгадать несложную графическую загадку и ввести правильный ответ. Ребус обновляется ежедневно в 10:00 по Москве.
Как ввести ребус дня в Zoo
Зайдите в игру в Telegram, тапните по меню «Задачи», а потом — по кнопке «Ребус дня». Разгадайте его самостоятельно или же воспользуйтесь готовым решением, и получайте награду.
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