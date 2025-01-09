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Сегодня, 13:00

Найден ответ для ребуса дня из Zoo на 9-10 января

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Разгадан ребус дня в Zoo на 9-10 января.

Правильный ответ: Jackal

Что такое Zoo

Zoo — очередная игра-тапалка, посвященная развитию виртуального зоопарка, пользователи которой надеются обогатиться на эйрдропе. Почему на нее вообще обращают внимание? Потому что ее создали авторы X Empire (Musk Empire), показавшей себя не худшим образом, особенно на фоне фиаско «Хомяка».

Что такое ребус дня в Zoo

Каждый день игроки имеют возможность получить еще немного корма для своих питомцев. Для этого нужно ввести правильный ответ на несложную графическую загадку. Она обновляется ежедневно в 10:00 по московскому времени.

Как ввести ребус дня в Zoo

Откройте приложение, нажмите на кнопку «Задания» и выберите пункт «Ребус дня». Введите правильный ответ и получите награду.

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