Найден ответ для ребуса дня из Zoo на 9-10 января
Разгадан ребус дня в Zoo на 9-10 января.
Правильный ответ: Jackal
Что такое Zoo
Zoo — очередная игра-тапалка, посвященная развитию виртуального зоопарка, пользователи которой надеются обогатиться на эйрдропе. Почему на нее вообще обращают внимание? Потому что ее создали авторы X Empire (Musk Empire), показавшей себя не худшим образом, особенно на фоне фиаско «Хомяка».
Что такое ребус дня в Zoo
Каждый день игроки имеют возможность получить еще немного корма для своих питомцев. Для этого нужно ввести правильный ответ на несложную графическую загадку. Она обновляется ежедневно в 10:00 по московскому времени.
Как ввести ребус дня в Zoo
Откройте приложение, нажмите на кнопку «Задания» и выберите пункт «Ребус дня». Введите правильный ответ и получите награду.
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