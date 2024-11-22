Зона с высоты птичьего полета: баги в S.T.A.L.K.E.R. 2 удивляют

В S.T.A.L.K.E.R. 2 появились удобные «аномалии» — баги, позволяющие перемещаться по Зоне гораздо быстрее. Так, один из игроков сломал закон тяготения и улетел в небо. Зато он смог запечатлеть Зону с высоты птичьего полета — удалось ли ему приземлиться, история умалчивает.

Ранее игроки жаловались на то, что шутер вышел сырым, и сравнивали его с Cyberpunk 2077 — в свое время эта игра тоже получила немало негативных отзывов из-за большого количества багов в релизной версии.



