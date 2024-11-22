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Зона с высоты птичьего полета: баги в S.T.A.L.K.E.R. 2 удивляют

Евгения Воскресенская
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Фото GSC

В S.T.A.L.K.E.R. 2 появились удобные «аномалии» — баги, позволяющие перемещаться по Зоне гораздо быстрее. Так, один из игроков сломал закон тяготения и улетел в небо. Зато он смог запечатлеть Зону с высоты птичьего полета — удалось ли ему приземлиться, история умалчивает.

S.T.A.L.K.E.R. 2. Кто-то сомневался? S.T.A.L.K.E.R. 2 утопает в багах и лагах

Ранее игроки жаловались на то, что шутер вышел сырым, и сравнивали его с Cyberpunk 2077 — в свое время эта игра тоже получила немало негативных отзывов из-за большого количества багов в релизной версии.

Источник: TG-канал Кибертопор
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