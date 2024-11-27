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Зона не зовет: фанатам «Сталкера 2» напомнили о запрете на посещение Чернобыля

Евгения Воскресенская
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Фото GSC

Вслед за релизом S.T.A.L.K.E.R. 2 фанаты игры получили предупреждение от украинских пограничников — они напомнили, что посещение Чернобыльской зоны отчуждения сейчас запрещено.

Десятки сорвиголов, попытавшихся незаконно проникнуть на территорию ЧЗО, уже были пойманы. Многие из них оказались фанатами видеоигр, решившими прогуляться по запретной зоне в поисках острых ощущений.

S.T.A.L.K.E.R. 2. Сходство поражает: локации из S.T.A.L.K.E.R. 2 решили сравнить с реальностью

Пограничная служба Украины сообщила, что эта территория все еще подвержена интенсивному радиоактивному загрязнению, а за незаконное пребывание на ней предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность.

Источник: SCMP.com
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