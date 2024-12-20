Зимняя распродажа почти «уронила» Steam

Началась зимняя распродажа в Steam — последняя в этом году. Как и было объявлено ранее, она продлится до 2 января включительно. Крупные скидки получили тысячи игр, большинство из которых все еще доступны в нашем регионе. Интерес игроков оказался настолько высок, что в первые часы распродажи Steam даже испытывал проблемы с доступом.

Кроме того, началось голосование за победителей премии The Steam Awards 2024 и стали доступны персональные итоги года — посмотреть их можно по ссылке.