Zenless Zone Zero от авторов Genshin Impact скачали 50 миллионов раз — разработчики дарят подарки

Гача-экшен Zenless Zone Zero от авторов знаменитого Genshin Impact пришелся игрокам по вкусу — спустя два дня после релиза его скачали свыше 50 миллионов раз! В честь этого разработчики дарят всем игрокам подарки — 1600 полихромов. Это одна из внутренних валют, аналог примогемов из Genshin Impact.

Получить их можно во внутриигровой почте при получении первого же уровня, но с этим стоит поспешить. Акция закончится с выходом патча 1.1