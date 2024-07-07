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Сегодня, 20:10

Zenless Zone Zero от авторов Genshin Impact скачали 50 миллионов раз — разработчики дарят подарки

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото miHoYo

Гача-экшен Zenless Zone Zero от авторов знаменитого Genshin Impact пришелся игрокам по вкусу — спустя два дня после релиза его скачали свыше 50 миллионов раз! В честь этого разработчики дарят всем игрокам подарки — 1600 полихромов. Это одна из внутренних валют, аналог примогемов из Genshin Impact.

Zenless Zone Zero. Бесплатные крутки: промокоды для легкого старта в Zenless Zone Zero

Получить их можно во внутриигровой почте при получении первого же уровня, но с этим стоит поспешить. Акция закончится с выходом патча 1.1

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