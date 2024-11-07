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Завтра в Dota 2 выйдет крупное обновление — ждем нового героя

Евгения Воскресенская
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Фото Valve

По-видимому, четвертый акт ивента «Павшая корона» в Dota 2 выходит уже завтра, 8 ноября. Вместе с ним должен появиться новый персонаж — птица-самурай по имени Кез.

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С предысторией этого героя можно ознакомиться на странице в Steam — Valve выпустила целый комикс об освобождении Кеза из заточения. В конце комикса разработчики пообещали продолжить историю 8 ноября.

Совсем скоро изгнанный нелетный по имени Кестрель вернется из Айсрека. Он возродит армию Казураев из пепла былых времен, чтобы вместе с новыми друзьями — воинами Оглоди и законной королевой взять штурмом дворец узурпатора Империи. Кестрелю суждено переписать историю Скайраса. Но об этом в другой раз. Не сегодня. (Завтра.)

Ранее Кез уже появлялся в трейлере, который компания представила перед гранд-финалом The International 2024.


Источник: cybersport.ru
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