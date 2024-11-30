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Застряли на одной из миссий? Новый патч для S.T.A.L.K.E.R. 2 поможет это исправить

Евгения Воскресенская
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Фото GSC

Эта неделя выдалась урожайной для S.T.A.L.K.E.R. 2: вышел второй патч, который исправляет баги в игре. На этот раз улучшения коснулись 6 миссий — теперь их можно хотя бы пройти до конца. Вот какие это миссии:

1. «На краю»: раньше не появлялась вторая волна солдат Монолита.

2. «Незначительный инцидент»: смерть Рихтера блокировала прохождение.

3. «Всё, что осталось»: раньше игрок не мог успешно завершить миссию во время исследования региона Химического завода.

4. «Внизу»: враги появлялись в недоступных для игрока местах.

5. «Видения Истины»: Шрам мог отсутствовать во время миссии.

6. Игрок мог застрять после установки предохранителя в области Дикого Острова, если во время миссии «Как в старые добрые времена» первым получал Эмиттер.

S.T.A.L.K.E.R. 2. Вышел первый патч для S.T.A.L.K.E.R. 2 — в нем более 650 исправлений

Кроме того, патч исправил еще несколько других ошибок. Пока что он доступен только на ПК — версия для Xbox Series выйдет немного позже.

Источник: TG-канал Steam Community
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