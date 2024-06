Замена Skyrim? Вышел трейлер кровавой экшен-RPG Alkahest

Разработчики из Push On показали трейлер Alkahest — мрачной и средневековой экшен-RPG в духе Dark Messiah of Might and Magic и Skyrim.

Игрок возьмет на себя роль младшего сына мелкого лорда, графство которого подвергается постоянным набегам гоблинов. В Alkahest придется исследовать замки, деревни, леса и долины в поисках славы и сражений.

Даты релиза игры пока нет.