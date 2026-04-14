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Закрытое бета-тестирование русскоязычной версии Throne and Liberty стартует 21 апреля — Astrum Entertainment

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Арт Throne and Liberty.
Фото Astrum Entertainment

Стала известна дата начала закрытого бета-тестирования MMORPG Throne and Liberty в России и подробности его проведения.

Игрокам стали доступны стартовые наборы, которые позволят получить ценные внутриигровые предметы и бонусы для ускоренного прогресса на ЗБТ.

При приобретении стартовых наборов игроки получают возможность забронировать имя персонажа и название гильдии к релизу игры. С ними доступны полезные предметы и уникальный контент, созданный специально для российского региона: амитоны Золотая рыбонька, Жар-птенчик и Царевна-лягуша.

Регистрация на закрытое бета-тестирование доступна на официальном сайте Throne and Liberty. Релиз русскоязычной версии запланирован на 2026 год и состоится на платформах VK Play и Astrum Play.

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