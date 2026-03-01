Конец эпохи: издатель объявил о закрытии международной версии Warface — серверы отключат 27 мая

Эпоха легендарного онлайн-шутера Warface подходит к концу — по крайней мере, для международной аудитории. Издатель MY.GAMES объявил о полном прекращении поддержки версии Warface: Clutch, ориентированной на глобальный рынок. Серверы игры на ПК будут отключены 27 мая 2026 года, а консольные версии просуществуют чуть дольше — до 25 августа.

Процесс сворачивания проекта начался 26 февраля 2026 года: с этого дня игроки лишились возможности скачать Warface: Clutch в Steam, а внутриигровые покупки стали недоступны . При этом разработчики подчеркивают, что весь ранее приобретенный контент останется доступным вплоть до отключения серверов. Оформить возврат средств за неиспользованные покупки можно через службы поддержки соответствующих платформ.