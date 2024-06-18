Зачем нужен мощный ПК? GTA 5 запустили на смартфоне OnePlus 12 и получили больше 60 FPS

Энтузиаст запустил GTA 5 на смартфоне OnePlus 12: Snapdragon 8 Gen 3 и удивился невероятной производительности игры.

Хит Rockstar, запущенный на эмуляторе Horizon, работал с частотой в 90-100 кадров с просадками до 50-65 кадров в самые «тяжелые» и ресурсоемкие моменты.

Парень признался, что от его устройства даже не получилось отопить дом — температура смартфона не поднялась выше 42 градусов даже после получаса игры.