За полгода российские игроки принесли 14 млрд рублей компьютерным клубам

Россияне стали чаще играть вне дома — объем рынка компьютерных клубов увеличился до 14 миллиардов рублей.

Компьютерный клуб. Фото MazaPark

Эксперты считают что такой ажиотаж вызван высокими ценами на сборку ПК, однако есть и те, кто утверждают, что геймеры ходят в клубы ради «отдыха и комфортной атмосферы»:

«Высокие цены на сборку ПК — не главная причина развития отрасли компьютерных клубов. Раньше люди приходили в клубы за мощным железом и хорошим интернетом, сейчас же клубы стали местом, куда человек приходит побыть в подходящей для отдыха и игры комфортной атмосфере», — считает директор отечественного разработчика решений для киберклубов Дмитрий Лукин.

Компьютерный клуб. Фото Нейросеть

На конец 2023 года в России было около 2700 компьютерных клубов и 73 тысяч устройств, что на 22% больше показателя годом ранее.