Ютубер переснял трейлер GTA 6 с живыми актерами — получилось восхитительно

Ютубер Эндрю Левитт переснял трейлер GTA 6 в реальной жизни. Для этого пришлось приложить немало усилий: найти оборудование, арендовать катер и автомобиль и даже достать дрон для красивых кадров. Роль главных героев Джейсона и Люсии исполнил сам Эндрю и его подруга.

Результат получился впечатляющим — видео похоже на трейлер несуществующей экранизации. Правда, вместо пистолетов в финальной сцене использовались бананы — то ли из опасений вызвать гнев YouTube, то ли шутки ради.