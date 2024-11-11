Россияне, купившие S.T.A.L.K.E.R. 2, могут получить проблемы с законом

Скорый релиз S.T.A.L.K.E.R 2 омрачают тревожные новости. Некоторые юристы считают, что в России эту игру лучше не покупать — в противном случае можно схлопотать обвинение в финансировании украинской армии.

Не секрет, что студия GSC помогает ВСУ и даже купила для украинских вооруженных формирований немало машин, однако позиция российских органов правопорядка на этот счет пока не ясна. Официально купить S.T.A.L.K.E.R 2 в России не выйдет — желающим рискнуть придется искать обходные пути.