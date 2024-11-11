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Сегодня, 19:25

Россияне, купившие S.T.A.L.K.E.R. 2, могут получить проблемы с законом

Евгения Воскресенская
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Фото GSC Game World

Скорый релиз S.T.A.L.K.E.R 2 омрачают тревожные новости. Некоторые юристы считают, что в России эту игру лучше не покупать — в противном случае можно схлопотать обвинение в финансировании украинской армии.

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Не секрет, что студия GSC помогает ВСУ и даже купила для украинских вооруженных формирований немало машин, однако позиция российских органов правопорядка на этот счет пока не ясна. Официально купить S.T.A.L.K.E.R 2 в России не выйдет — желающим рискнуть придется искать обходные пути.

Источник: Daily Storm
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