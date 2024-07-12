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Сегодня, 15:05

YouTube заблокируют? Скорость загрузки видеохостинга в России замедлится

Владислав Шалганов
Корреспондент
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YouTube.
Фото Google

С 12 июля на YouTube может замедляться скорость загрузки видео.

Как сообщили в Роскомнадзоре, связано это не с желанием запретить сайт, а с тем, что Google перестала обслуживать оборудование для трафика YouTube в России. Из-за перегрузки трафика скорость работы сервиса может ухудшиться.

«На протяжении июля-августа будет некая деградация, то есть в отдельных регионах будут ухудшаться условия работы YouTube. В каких-то будет замедляться, в каких-то — подлагивать сайт, где-то приложение будет отваливаться. А в сентябре начнется блокировка», — рассказал источник сайта «Газета.Ру», близкий к администрации Президента.

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