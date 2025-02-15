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15 февраля 2025, 21:00

YouTube в России назвали угрозой для молодежи

Евгения Воскресенская
Фото Freepik

YouTube в России по понятным причинам переживает не лучшие времена. Недавно видеохостинг подвергся очередной критике — на этот раз со стороны заместителя генерального директора ВГТРК.

Рифат Сабитов посчитал YouTube источником реальной угрозы для молодого поколения. «Уверен, что каждый родитель хочет, чтобы его ребенок рос в здоровой информационной среде, а не подвергался воздействию алгоритмов YouTube, которые бесконтрольно продвигают откровенно опасный контент», — обозначил свою позицию Сабитов.

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Он также отметил, что отечественные аналоги выгодно отличаются от развращающего неокрепшие умы молодежи «Ютуба», ведь они предлагают безопасный контент, нацеленный на созидание, а не разрушение.

Источник: TG-канал ОС при Минцифры России
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