YouTube в России назвали угрозой для молодежи

YouTube в России по понятным причинам переживает не лучшие времена. Недавно видеохостинг подвергся очередной критике — на этот раз со стороны заместителя генерального директора ВГТРК.

Рифат Сабитов посчитал YouTube источником реальной угрозы для молодого поколения. «Уверен, что каждый родитель хочет, чтобы его ребенок рос в здоровой информационной среде, а не подвергался воздействию алгоритмов YouTube, которые бесконтрольно продвигают откровенно опасный контент», — обозначил свою позицию Сабитов.

Он также отметил, что отечественные аналоги выгодно отличаются от развращающего неокрепшие умы молодежи «Ютуба», ведь они предлагают безопасный контент, нацеленный на созидание, а не разрушение.