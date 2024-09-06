YouTube начал блокировать за перенос видео на RuTube и другие российские сайты

В СМИ появилась информация о том, что YouTube начал активно препятствовать перезаливу видео на российские хостинги. Сообщается, что платформа начала блокировать за массовую скачку видео, что повлияло не только на инструменты для переноса вроде VK Video Transfer, но и на обычные «скачивалки» типа Savefrom.

Разумеется, эти меры не могут полностью остановить импорт видео на российские площадки, но могут его немного замедлить.