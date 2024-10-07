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Найден ответ для загадки дня в X Empire (Musk Empire) на 7-8 октября

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Появилась загадка дня для X-Empire (Musk Empire) на 7-8 октября

Правильный ответ: Burn

Что такое загадка дня в X Empire (Musk Empire)

Дополнительный сезон продолжается — а это значит, что игроки все еще могут решать несложные загадки, вводить правильный ответ и получать за это внутреннюю валюту (точная сумма зависит от уровня аккаунта).

Как решить загадку дня в X Empire (Musk Empire)

Перейдите в раздел «Задачи». Там следует отыскать кнопку «Загадка дня» и нажать ее — перед вами появится текст загадки и окошко для ввода разгадки. Решите ее сами, или же воспользуйтесь готовым ответом. Загадка дня обновляется в 10:00 по Москве.

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