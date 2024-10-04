Появилось решение для загадки дня из X Empire (Musk Empire) на 4-5 октября
Раскрыта загадка дня из X Empire (Musk Empire) на 4-5 октября
Правильный ответ: Liquidity
Что такое загадка дня в X Empire
В X Empire продолжается дополнительный сезон перед эйрдропом — а это значит, что вернулись активности вроде загадки, ребуса и комбо дня. Каждая из них позволяет заработать побольше монет, на которые можно прокачивать аккаунт.
Загадка дня представляет собой несложный вопрос, ответ на который принесет внутреннюю валюту — ее количество зависит от уровня игрока.
Как ввести загадку дня в X Empire (Musk Empire)
Найдите кнопку «Загадка дня» в разделе «Задачи». По нажатию на нее перед вами появится сама загадка и поле для ввода правильного ответа. Разгадайте загадку сами, или же воспользуйтесь готовым решением. Обновляется загадка каждый день в 10:00 по Москве.
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