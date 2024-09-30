Найдено решение для загадки дня из X Empire (Musk Empire) на 30 сентября — 1 октября

Появился правильный ответ для загадки из X Empire (Musk Empire) на 30 сентября — 1 октября

Решение загадки из X Empire (Musk Empire) на 30 сентября — 1 октября.

Правильный ответ: Airdrop

Что такое загадка в X Empire (Musk Empire)

Если отгадать несложную загадку, как правило связанную с криптовалютой, и ввести правильный ответ — вы получите внутреннюю валюту в объемах, зависящих от уровня аккаунта. Загадка обновляется каждый день в 10.00 по Москве.

Как ввести загадку в X Empire (Musk Empire)

Для начала зайдите в раздел «Задачи». В открывшемся списке найдите кнопку «Загадка дня». Нажмите на нее, чтобы увидеть саму загадку и поле, в которое нужно вводить правильное решение.