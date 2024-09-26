Разгадана загадка дня в X Empire (Musk Empire) на 26-27 сентября

Появилось решение для загадки дня из X Empire (Musk Empire) на 26-27 сентября.

Разгадка: Yield

Что такое загадка дня в X Empire (Musk Empire)

Каждый день в 10:00 по Москве авторы игры вывешивают новую загадку, разгадав которую можно получить награду во внутренней валюте. До листинга осталось совсем немного, поэтому лучше ее не упускать.

Как получить награду за загадку дня в X Empire (Musk Empire)

Откройте раздел «Задачи», разыщите там пункт «Загадка дня» и выберите его. Появится сама загадка и поле под ней — именно в него и нужно вводить ответ. Размер полученной за правильный ответ награды будет зависеть от уровня аккаунта.