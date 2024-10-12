Расшифрована загадка дня для X Empire (Musk Empire) на 12-13 октября

Найдена отгадка для загадки дня из X Empire (Musk Empire) на 12-13 октября

Загадка X Empire (Musk Empire) на 12-13 октября.

Правильный ответ: Reward

Что такое загадка дня в X Empire (Musk Empire)

Игроки могут получать внутреннюю валюту, решая несложные загадки, связанные с финансами или криптовалютами. Объем награды зависит от уровня аккаунта, а решать загадку можно раз в сутки.

Как разгадать загадку дня в X Empire (Musk Empire)

Откройте раздел «Задачи» — там понадобится найти пункт «Загадка дня». Кликните по нему и введите правильный ответ, найдя его самостоятельно или воспользовавшись готовым решением. Загадка дня обновляется в 10:00 по Москве.