Расшифрована загадка дня для X Empire (Musk Empire) на 12-13 октября
Найдена отгадка для загадки дня из X Empire (Musk Empire) на 12-13 октября
Загадка X Empire (Musk Empire) на 12-13 октября.
Правильный ответ: Reward
Что такое загадка дня в X Empire (Musk Empire)
Игроки могут получать внутреннюю валюту, решая несложные загадки, связанные с финансами или криптовалютами. Объем награды зависит от уровня аккаунта, а решать загадку можно раз в сутки.
Как разгадать загадку дня в X Empire (Musk Empire)
Откройте раздел «Задачи» — там понадобится найти пункт «Загадка дня». Кликните по нему и введите правильный ответ, найдя его самостоятельно или воспользовавшись готовым решением. Загадка дня обновляется в 10:00 по Москве.
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