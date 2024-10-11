Появился верный ответ для загадки дня из X Empire (Musk Empire) на 11-12 октября
Разгадана загадка дня для X Empire (Musk Empire) на 11-12 октября
Загадка X Empire (Musk Empire) на 11-12 октября.
Правильный ответ: Custody
Что такое загадка дня для X Empire (Musk Empire)
Каждый день в 10:00 по Москве обновляется загадка дня — вопрос, правильный ответ на который принесет игроку внутреннюю валюту. Количество этой валюты определяется уровнем аккаунта.
Как разгадать загадку дня в X Empire (Musk Empire)
Найдите раздел «Задачи» и перейдите в него. Там вы обнаружите кнопку «Загадка дня» — если нажать ее, то появится сама загадка и поле для ввода ответа. Подумайте сами, или же воспользуйтесь готовым решением.
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