Найдена отгадка для ребуса дня из X Empire (Musk Empire) на 4-5 октября

Появился ребус дня для X Empire (Musk Empire) на 4-5 октября

Ребус дня в X Empire на 4-5 октября.

Правильный ответ: Seed

Что такое ребус дня в X Empire (Musk Empire)

Начался новый сезон, который продлится до эйрдропа — и вместе с ним вернулся ребус дня. Игроки могут разгадать несложную шараду, чтобы получить определенную сумму во внутренней валюте (ее размер зависит от уровня аккаунта).

Как решить ребус дня в X Empire (Musk Empire)

Найдите пункт «Ребус дня» в разделе «Задачи». Кликните по нему, чтобы увидеть саму загадку и поле для ввода правильного ответа. Решите ее самостоятельно, или воспользуйтесь готовой отгадкой. Ежедневный ребус обновляется раз в сутки, в 19:00 по Москве.