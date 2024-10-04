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Найдена отгадка для ребуса дня из X Empire (Musk Empire) на 4-5 октября

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Появился ребус дня для X Empire (Musk Empire) на 4-5 октября

Ребус дня в X Empire на 4-5 октября.

Правильный ответ: Seed

Что такое ребус дня в X Empire (Musk Empire)

Начался новый сезон, который продлится до эйрдропа — и вместе с ним вернулся ребус дня. Игроки могут разгадать несложную шараду, чтобы получить определенную сумму во внутренней валюте (ее размер зависит от уровня аккаунта).

Как решить ребус дня в X Empire (Musk Empire)

Найдите пункт «Ребус дня» в разделе «Задачи». Кликните по нему, чтобы увидеть саму загадку и поле для ввода правильного ответа. Решите ее самостоятельно, или воспользуйтесь готовой отгадкой. Ежедневный ребус обновляется раз в сутки, в 19:00 по Москве.

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