Разгадан ежедневный ребус из X Empire (Musk Empire) на 26-27 сентября
Найдено решение для ребуса дня X Empire (Musk Empire) на 26-27 сентября.
Ребус дня в X Empire на 26-27 сентября.
Разгадка сегодняшнего ребуса: Investment
Что такое ребус дня в X Empire (Musk Empire)
Игрокам предлагается разгадать несложную графическую шараду и ввести правильный ответ. За это выдается награда во внутренней валюте — ее объемы зависят от уровня аккаунта. Обновляется ребус каждый день в 18:00 по московскому времени.
Где найти ребус дня в X Empire (Musk Empire)
Зайдя в предложение, перейдите в раздел «Задачи». Теперь остается только найти пункт «Ребус» дня и кликнуть на него. После этого вы увидите сам ребус и поле для ввода разгадки.
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