Обнаружена разгадка ребуса дня в X Empire на 25-26 сентября

Обновился ребус дня для X Empire (Musk Empire) на 25-26 сентября.

Кликер X Empire продолжает «подкармливать» своих пользователей в преддверии листинга, до которого осталось всего несколько дней.

Ребус дня в X Empire на 25-26 сентября.

Ответ на сегодняшний ребус: Blockchain

Что такое ребус дня в X Empire (Musk Empire)

Игра загадывает знакомую нам всем с детства загадку — нужно вычислить слово, опираясь на картинки и буквы. Если разгадать ребус в приложении, то оно вознаградит определенным количеством монет — сумма зависит от уровня аккаунта.

Как ввести ребус дня в X Empire (Musk Empire)

Войдите в приложение, нажмите кнопку «Задачи» и найдите в списке пункт «Ребус дня». Нажав на него, вы увидите картинку с загадкой и поле под ней — в него и нужно вводить слово.