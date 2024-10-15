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Сегодня, 19:03

Опубликовано решение ребуса дня из X Empire (Musk Empire) на 15-16 октября

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Появился ребус дня для X Empire (Musk Empire) на 15-16 октября

Ребус дня в X Empire на 15-16 октября.

Правильный ответ: Whale

Что такое ребус в X Empire (Musk Empire)

Каждые сутки в игре обновляется несложная головоломка — такие наверняка встречались вам в детстве. Введите правильный ответ на английском языке и получите награду, размер которой зависит от уровня аккаунта.

Как отгадать ребус в X Empire (Musk Empire)

Зайдите в раздел «Задачи» и перейдите в пункт «Ребус дня». Вы увидите саму картинку и поле для ввода ответа. Поразмышляйте сами или воспользуйтесь готовым решением. Ребус обновляется ежедневно в 19:00 по московскому времени.

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