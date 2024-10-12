Разгадан ежедневный ребус из X Empire (Musk Empire) на 12-13 октября
Раскрыто решение ребуса дня из X Empire (Musk Empire) на 12-13 октября
Ребус дня в X Empire на 12-13 октября.
Правильный ответ: Slippage
Что такое ребус дня в X Empire (Musk Empire)
Ежедневно в игре обновляется несложный ребус, разгадка которого принесет пользователю награду во внутренней валюте — размер награды зависит от уровня аккаунта. Как правило, ответ связан с криптовалютой или финансами.
Как разгадать ребус дня в X Empire (Musk Empire)
Найдите пункт «Ребус дня» в меню «Задачи» и нажмите его. Перед вами появится ребус и поле для правильного ответа — попробуйте решить его сами, или воспользуйтесь готовым решением. Обновление ребуса происходит в 19:00 по Москве.
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